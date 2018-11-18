柯批丁姚 撒幣舊政治

2018-11-18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲以「跳脫藍綠」、「打破傳統」作選舉訴求，昨上午掃街時，民眾抗議停發敬老金依舊不斷出現，且藍綠對手都主張恢復發放，柯文哲再度開砲稱，丁守中、姚文智就是選舉砸錢，政治撒幣的舊政治。

柯文哲停發敬老金引發民怨，國民黨丁守中主張回復發放，民進黨姚文智日前喊出，當選後將加碼敬老金到兩千元。

柯文哲昨批評，到底台北市的選舉要代表什麼意義？他認為丁、姚就是舊政治，選舉就是砸錢、政治就是撒幣，但台灣要向前走。

柯文哲說，這幾天電視、廣播、公車、計程車及LED牆戶外廣告，到處都是丁、姚，「我也在選舉，那個要花多少錢啊？」砸錢砸成這個樣子，實在太可怕。

柯說有關政治就是撒幣這件事，所有的錢都是國家稅金，人民繳來的，不應每天一直撒幣，這樣台灣會被搞成希臘，政治雖有競爭，但還是要有理想，他就是維持理想性、自主性，做自己，往前走。

柯文哲表示：「改變台灣從首都開始。」就是因為台灣整體仍有很大的城鄉差距，以台北推行雙語教育為例，要做到全台灣都推動恐怕要二十年，所以台北做為最先進城市，要先堅持理想性，讓台北先行，拉動整個台灣往前進步，「這是我的理想，能不能成功就看台北市民的選擇。」