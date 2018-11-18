姚籲A咖市民 今牽手護台北

2018-11-18

3.6公里遊行路途 象徵進軍市府決心

〔記者蔡亞樺、黃建豪、簡惠茹／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天將舉辦「手牽手、護台北」大遊行，在選前黃金週做最後衝刺，為號召全民挺身而出，姚文智不斷邀集本土團體、年輕人、新住民參與，昨日找來百工百業的代表召開記者會宣傳，希望跨世代、跨階級、跨領域的民眾站出來。

百工百業代表 到場相挺

姚陣營選在超級星期天舉辦「手牽手護台北」牽手造勢活動，下午三點卅三分開跑，牽手路線從市府路、府前廣場、仁愛路、光復南路、市民大道、東興路、基隆路連結到市府路，全長約三．六公里。

姚文智昨日上午選在市府路與松高路召開記者會，會中有不少勞工、教師團體出席，呼籲年輕人、各個團體站出來。姚說，三．六公里的路途是要呈現他解決大巨蛋問題的決心，更是解決台北市長柯文哲讓大巨蛋變成爛尾樓的議題，並象徵姚前進台北市政府的決心。

姚說，無論天氣如何都會勇往直前、風雨無阻；至於是否會有民進黨的「大咖」來站台，姚保密到家，他強調，只要有來參與的市民就是「Ａ咖、大咖」，相信剩下的七天可創造奇蹟、逆轉局勢。而姚的「政壇師父」駐日代表謝長廷南下助選，無法出席今日活動，姚強調，謝十九日會陪同他大掃街。

姚︰支持丁柯 就是支持中共

姚文智表示，台灣每次選舉，都看到中國各式各樣的攻擊，包括一九九六年中國用飛彈威脅台灣，今年則扶植在地媒體組織、代理人滲透台灣。他強調，若人民不能抗拒這樣的作為，「各行各業再怎麼努力，都很可能一夕之間變成八十五度Ｃ、被辭職的中國阿里巴巴集團董事局主席馬雲、被繳稅的中國藝人范冰冰」，這次選舉一定要堅定意志，守護台灣的民主價值，才能抵擋中國攻擊與入侵。

對於前總統馬英九前天表示，「支持姚文智就是支持蔡英文」，姚昨反擊，支持國民黨台北市長候選人丁守中就是支持馬英九、國民黨主席吳敦義、中國前領導人胡錦濤、江澤民，因為這些人都接受九二共識。姚還補充說，支持台北市長柯文哲就是支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜、中國國家主席習近平。