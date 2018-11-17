選舉案件全台3944件 嘉、彰、中居前三

2018-11-17

〔記者黃捷、黃建華／綜合報導〕九合一大選倒數七天，最高檢察署昨公布全台廿二個地檢署的選舉案件，總計受理三九四四件八五四三人。外界關心的選舉賭盤有十九件，其中選情最熱的高雄有五件最多；假消息、黑函則有二五二件，以台北十二件最多。

檢察總長江惠民昨在高雄表示，台北、新北、桃園、台中、台南與高雄這六都，「似乎大家還在觀望」，照往例來看，選前最後一週通常是賄選高峰期，案件一直出來，檢察官頻頻出動，「常常兩、三個案子就把整個地檢署人力都拖住」，指示檢察署在最後階段要特別注意人力部署。

最高檢統計，截至昨天為止，各地地檢署受理的選舉案件數，前三名依序為嘉義地檢四一三件一四二六人、彰化地檢三一八件八八○人次之，台中地檢二六二件六○○人。涉案層級以村里長一七八七件三六○七人最多，再來是鄉鎮市民代表五四四件一六九七人，第三是縣市議員五三六件一二二五人。

依案由分類，賄選相關二二九四件六七二四人，以嘉義三三八件一三○六人最多；暴力介入三三七件四五四人，以彰化七十一件九十一人最多。其他案由六一三件一三六五人；其中選舉賭盤有十九件；意圖使人不當選的假消息、黑函二五二件；幽靈人口二九一件。

最高檢指出，利用社群網站、通訊軟體散播不實消息，對選情影響力不可小覷，已通令檢警調及廉政單位注意網路情蒐。