「花蓮不是花蓮國」 蔡︰給民進黨機會

2018-11-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕總統蔡英文、行政院長賴清德昨到花蓮，參加民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫「改革不回頭、鬥陣顧台灣」聯合造勢晚會。蔡英文說，花蓮過去一直在原地踏步，花蓮值得更好、也必須要更好，「花蓮不是花蓮國」，請給民進黨機會。賴清德也為劉曉玫開出交通、農業、觀光「三大嫁妝」，希望帶動花蓮發展。

蔡英文說，「選對人，會做事，四年改變一座城市」。四年前，人民給民進黨機會，很多縣市首長在每一個地方，都拿出實在的政績，沒有讓人民失望。蔡英文強調「花蓮不是花蓮國」，請給民進黨機會，絕對會做好、帶來改變，給劉曉玫四年，保證花蓮一定脫胎換骨，「絕對不會是台灣落後的那一國」。

蔡英文說，安全和方便的交通是東部人的基本人權，絕對不應該是奢求，過去沒做到的，她與賴清德一定做。

蔡英文指出，過去的地方政府，也沒有用心推動花蓮的發展跟進步；花蓮需要真心為花蓮的地方政府，幫中央在第一線推動衝刺，盼支持「勇敢改變」的劉曉玫。

賴︰備妥交通、農業、觀光三大嫁妝

賴清德說，他聽到劉媽媽說，要把花蓮的女兒劉曉玫嫁給花蓮縣，他也籌備了三大嫁妝。首先，花蓮要有一條安全回家的路，花東鐵路全面雙軌並購買新列車，蘇花未改路段持續加強安全；第二是打造海洋文化觀光特區，成立海洋資源博物館，發展花蓮陸、海、空３Ｄ立體觀光活動；第三是成立全國最大的有機農業園區，劉曉玫已做好準備，與中央共同行銷，同時讓農業成為六星級觀光農業。

劉曉玫說，競選主軸「勇敢改變」，她要終結「傅家王朝」種種骯髒的、見不得光的弊端。如果當選花蓮縣長要推動「新四不一沒有」的工程文化，「不」浪費納稅錢、「不」占廠商便宜、工程「不」臨陣磨槍、「不」會把問題推責給中央政府，讓廠商「沒有」恐懼，希望讓人民的納稅錢真正用在需要的建設上，企業才願意投資花蓮、繁榮花蓮。