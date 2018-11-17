林：給我續抗空污力量 盧：市府勿報喜不報憂

2018-11-17

〔記者張軒哲／台中報導〕逾百位環保學者專家連署，支持台中市長林佳龍過去四年來推動的空汙改善及環保政策。林佳龍昨表示，「由衷感謝，也充滿感慨」，指自己被選舉對手以空汙攻擊，現在終於有百位學者專家、社會良心站出來，鼓勵願意面對空汙、解決空汙的政治人物，希望台中市民再給他力量繼續對抗空汙，讓空氣品質一天比一天好。

國民黨台中市長候選人盧秀燕則要求台中市政府不可以報喜不報憂，只選擇性揭露數據較好的測站和平均值；市政府不能黑箱，應公開「空氣汙染物對台中市民的健康風險評估報告」。

林佳龍昨受訪表示，對抗空汙要有正確的資訊和方法，他是第一位提空汙法修法的立委。當市長四年以來，這些環保學者專家都是改善空汙的後盾，對空汙議題非常清楚，長年投入制定空汙政策，關鍵的時刻站出來，讓從政的人有繼續走下去的一股力量，他真的很感動。

林佳龍指出，他是一個勇於解決空汙的人，那些有能力解決而不解決問題的人，卻在那邊打擊他，希望競爭對手真的要摸著良心，每一個人呼吸一樣的空氣，大家一起面對空汙問題，不要再把它變成一個黨派跟選舉對立的一個手段，而是一個全民改善空汙的運動。

盧秀燕昨至豐原車隊掃街前受訪表示，根據空品監測數據如空氣盒子，昨日又是橘紅害的狀態，台中市民常處於這樣的空品當中，這是不爭的事實。她希望部分學者所開的記者會，要站在人民立場勸執政當局「不能密室、不要黑箱、要陽光透明」，要跟台中市民站在一起要求執政當局正視，要求林佳龍市長拿出態度好好整治空汙，對抗中央錯誤的能源政策。