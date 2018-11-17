110環保學者專家 挺林佳龍抗空污

2018-11-17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污議題在今年選舉成為重要攻防戰，十四位專家學者昨天公開肯定市長林佳龍四年的環保施政，並強調已有一一○名相關領域的專家學者加入連署；長期研究空污的學者莊秉潔雖未連署，但出面肯定林的環保施政，呼籲不管誰當選，期能繼續施行，未來應加強管制海邊重大污染源。

這次發起連署十四人，涵蓋中部及附近大學及三個全國性環保團體。中華民國環境保護協會理事長張哲明表示，林佳龍團隊率先訂定生煤自治條例，要求中火減煤、減排，輔導企業將燃煤鍋爐改燒天然氣，推動綠色交通等防制空污政策，讓台中市空污大幅改善，去年PM二．五的平均濃度已低於全國二十．五微克。

率先訂生煤自治條例 輔導工廠改燒天然氣

中教大環教所教授林明瑞、台灣環保聯盟創會長施信民說，台中市將環境教育落實社區，並在各項環保評比優勝；也是台灣環境公益協會理事的洪正中強調，環保成果非立竿見影，必須長期經營，看得到林佳龍的努力與堅持。

興大環工系教授莊秉潔出席時拿出多年來研究報告指出，中部空品早在十一年前就惡化，二○一四、二○一五年全台最差，一旦高壓迴流、吹海風，台中就變霾都；但林佳龍實施多項空污防制作為，去年吹東北風時已比竹苗好，今年也比台北好，這是歷史性的改變，且上半年空品都穩定比竹苗佳，只是一吹海風仍會紅爆，因此五大污染源中火、中龍鋼鐵、六輕及港區柴油車、近海船舶，建議加強管制排放。

雲科大環工系教授郭昭吟也強調，出席連署會不代表支持林佳龍，但要分享台中的改變，廢棄物資源循環運用也是減少空污的重要方法之一，台中建構外埔綠能生態園區，解決稻稈露天燃燒，並將生廚餘處理與再利用，成為全國最大的綠能發電廠，以及文山綠資材中心，廢木變綠金，減少碳排放量。