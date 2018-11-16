「國家通訊暨網際安全中心」揭牌

2018-11-16

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣面臨不實資訊、惡意癱瘓等各種資安威脅，國家通訊暨網際安全中心（ＮＣＣＳＣ）昨舉辦揭牌儀式，總統蔡英文致詞強調，「資安即國安」一直是重要戰略概念，而ＮＣＣＳＣ的啟用，是台灣資安防護的重要里程碑，政府將可以有效管理網路安全，不僅國安聯防體系建構邁出一步，也成為發展數位國家重要基礎。

蔡英文在國安會秘書長李大維、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委詹婷怡陪同下進行揭牌儀式，她期勉資安鐵三角，包括國安會、ＮＣＣ、行政院資通安全處等單位能夠加速完成各主管領域的資安防護機制，透過積極建構機制完成聯防，使台灣資安防護體系更完備，因為這是「國家安全的第一道防線」。

蔡英文認為，台灣已經面臨了國際上複雜多變的資安威脅，甚至還有惡意癱瘓的可能性。為了確保寬頻通訊網路上各種活動的資訊安全，來維繫國家體制正常運作，綿密安全的資訊網絡，有助於強化政府的數位治理，以及促進數位經濟的永續發展，這也將進一步帶動各項產業轉型。所以安全、順暢、強健的寬頻通訊網路，是推動數位國家的關鍵。

蔡英文說，透過國家通訊暨網際安全中心的正式啟用，政府就可以即時掌握、有效的管理網路安全，再結合資安事件的自動化蒐集、分析跟通報、應變及分享，加上國際通訊網路維運互連的防護機制，可以大幅提升資通的安全，也達到國際資安聯防的效果。