涵蓋台灣東海域／美雙航艦打擊群 將在菲律賓海操演

2018-11-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國航空母艦「史坦尼斯號」打擊群本月離開珍珠港駐地，朝西太平洋航行，其動向引發外界關注。美軍第七艦隊昨進一步公布，史坦尼斯號航艦打擊群將和雷根號航艦打擊群於「菲律賓海」進行防空、制海與反潛等複合式操演。對此，國防部表示尊重美軍航行自由，也持續掌握我國周邊海、空情動態與應處。

國防部︰我方掌握動態與應處

事實上，「菲律賓海」範圍相當遼闊，北至日本南方海域，西至台灣、菲律賓呂宋島東部，南與西的邊界約於帛琉、馬里亞納群島一帶。美國第七艦隊表示，這兩個航艦打擊群集結十艘艦艇、一百五十架戰機、一萬兩千六百名人員，但美軍未詳述兩個航艦打擊群將在菲律賓海何處、何時進行操演。

美軍航艦打擊群具相當戰力，往往引發鄰國關注，但並非罕見之事，美國第七艦隊發布的新聞稿，也詳述美國海軍近年派出航艦打擊群聯合演訓的案例，包括去年尼米茲號、雷根號與羅斯福號共同演訓，雷根號與史坦尼斯號也在二○一六年於菲律賓海演習。

對於美艦近期動態，國防部長嚴德發前日在立法院表示，美方的軍事活動雖未知會我方，但我國對美軍在台灣周邊的動態皆有掌握。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩昨表示，美國媒體紐約時報在一週前分析美國、中國正進行「懦夫博弈」（A Game of Chicken），美軍兩個航艦打擊群在此情勢下合體，未來動態值得後續觀察。