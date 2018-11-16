民進黨指控徐欣瑩 送米涉賄選

2018-11-16

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹縣黨部昨天指控，接獲檢舉疑有上千戶家庭收到白米，包裝上貼著印有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助」字樣的紅紙，主委彭瑞德痛批此舉是「假愛心之名，行賄選之實」，昨天已報警，新竹檢方也已分案調查，釐清是否涉及賄選。

徐︰協辦慈善活動被抹黑

徐欣瑩昨天傍晚與白米捐贈者楊侍叡出面說明，強調這是很單純的慈善義舉，她本人沒有出半毛錢，只是協助辦理，卻被抹黑說成賄選，相信選民心中自有一把尺。

徐欣瑩還說，今年七月間協助分送白米時，團隊曾公開宣傳，她反問「有人見過要賄選的人，還召開記者會昭告天下嗎？」

年僅十八歲的楊侍叡則說，母親過世三週年，為感念母親，家人想要捐贈一萬斤白米給需要的人，因母親生前與徐欣瑩是好友，想利用徐的人脈發送，沒想到這樣單純的善心，牽扯到選舉竟遭扭曲，「我覺得大人的世界真的非常骯髒！」

彭瑞德表示，七月開始黨部就接獲反映，許多家庭收到白米，包裝上貼著印有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助」字樣的紅紙， 經黨部蒐證臉書等公開訊息，確認這些白米是由民國黨透過村里長等系統發送。

彭瑞德說，十四日黨部拿到白米，昨早並接獲檢舉，在峨眉鄉公所還有二十幾包，他立刻報案，請警方到場蒐證、調查。

彭瑞德說，每包白米三公斤（約五台斤），市價將近兩百元，已遠超過選罷法規定的三十元範圍，數量恐達上千包。