遭韓粉網軍霸凌 詹雅雯露面淚崩

2018-11-16

〔記者陳心瑜／新北報導〕金曲歌后詹雅雯只因十一日在民進黨高雄市長候選人陳其邁的旗山造勢活動登台獻唱，她的臉書就遭韓粉網軍狂罵攻擊，詹雅雯多日足不出戶；網路霸凌風波後，她昨晚首度登台，到新北市淡水區為民進黨市議員候選人呂孫福的造勢晚會獻唱，一上台就受到民眾熱情歡迎，她泣訴從來沒有被人糟蹋、被人污辱成這樣，唱到一半不禁落淚，觀眾心疼大聲齊呼「雅雯我愛妳、加油！」、「挺你！」

詹雅雯昨晚登台時，第一首《深情海岸》唱到一半，就忍不住哽咽，呂孫福趕緊遞上衛生紙，她在觀眾鼓勵下唱完《深情海岸》後，忍不住泣訴委屈，說到激動處淚流滿面。

泣訴從來沒有被人糟蹋成這樣

詹雅雯表示，自己是出外打拚的鄉下囝仔，工作就是唱歌、表演，明年就出道滿三十年，「從來沒有被人糟蹋、被人污辱成這樣！」她強調自己沒有做不對的事情，這幾天一直躲在家裡沒有出門，不是因為做錯事，而是要讓父母看得到自己，讓老人家放心；台下觀眾心疼大喊「雅雯我愛你」、「挺你！」不絕於耳。

詹雅雯說，雖然事後了解是因誤會而遭攻擊，但她強調，不論黨派、階級或貧富，任何一個人決心要為民服務、為社會眾生服務，她都是懷著祝福的心，更不會因為特定黨派就接表演。她說，公司接的表演場合，電話一通通打來，她怎麼可能先問對方是信基督還是佛祖？是拜關公還是媽祖？只要商演、演出晚會沒有犯法，公司就會接下，「我不懂哪裡做錯了？」