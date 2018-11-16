柯打告急牌「還是有可能會輸」

2018-11-16

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北市長選情膠著，面對選舉氛圍回歸藍、綠對峙，在十一月以前，保持領先優勢的台北市長柯文哲昨坦言，情勢不利，在最後選舉衝刺階段，傳統政黨若發揮組織運作，將選票各自拉回一部分，他還是有可能落選。

柯文哲說，整個台灣還是有城鄉差距，台北是台灣最領先的城市，整個政治發展起來，台北市最早開始有辦法讓藍、綠以外的東西生存，所以他呼籲，是不是給台北一個機會，台北有機會，台灣才有機會，像高雄打成這樣，就是藍綠的激烈對抗。

柯文哲也說，他還是有可能（會輸），怎麼不可能？他也算過，政黨最後催票還是有它的實力，因為里長、後援會這種組織，依他上一次的經驗，除非他贏第二名超過一定比例，不然各政黨這裡拉一點、那裡拉一點，他就輸掉了。

柯文哲昨一早連掃三市場，行動競選總部「PAPAGO」活動晚間到人聲鼎沸的西門町，柯展現十足親和力，拜票、握手、合照來者不拒，搶拍民眾一度癱瘓交通。柯文哲演講時難掩心情激動，指著不遠處的北門表示，那就是他上任台北市長後，市政改革的起點，真正實現了「軸線翻轉、舊城復興」。

昨晚約湧入近兩千人的支持者高喊加油口號，歌手謝和弦也出席活動替柯「暖場」，柯幕僚、人氣王「學姊」黃瀞瑩還被拱上台唱歌，現場氣氛熱烈。

柯也談到近期北市府調查外國觀光客來台北最想去那些地方，西門町的排名勝過故宮博物館，西門町是舊城區卻有最潮的次文化，他認為台灣真正的價值是民主、自由、多元、開放，應思考在地傳統如何跟新創文化結合。