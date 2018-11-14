張秀葉 檢諭令限制出境

2018-11-14

〔記者黃捷、姚岳宏／台北報導〕台北市中正、萬華區中國民進黨籍議員候選人張秀葉涉嫌賄選、違反政治獻金法，十二日被檢調搜索、約談。據了解，同黨主席周慶峻透過陳姓地下匯兌業者，從中國轉錢進台灣，再資助張的競選花費；周雖辯稱錢是在中國養魚賺來的，但檢察官對其說詞存疑，昨諭令張、周兩人限制出境、出海及住居。

台北地檢署接獲情資，愛國同心會今年十月一日在台北市中山區「一郎台日海鮮料理」舉辦餐會，以慶祝中國國慶為由宴請民眾，席開近六十桌，每桌花費七千元起跳，張秀葉並在現場造勢拉票。

周慶峻七、八月間也「落地招待」廿多名同心會幹部至中國貴州，每人旅費約一萬多元，參加者有許多中國籍配偶，幾乎都有中正、萬華區的投票資格。

因同心會與中國民進黨關係密切，張、周行為可能涉及賄選，檢調掌握周常至中國拜訪特定人士，返台時夾帶人民幣入境，至陳男位於漢中街的工作室兌換成台幣，疑似利用中資替張競選。

張應訊堅稱餐會就是慶祝中國國慶，並非選舉活動；周則聲稱所有開銷是在中國投資養魚事業賺來的，否認接受中國金援。檢調前天搜索時，從張的住所及競選總部扣得帳冊，裡面詳細記錄同心會的金流，是驗證兩人說詞真偽的關鍵證據。

張、周前晚被移送地檢署時，聲稱是「綠色恐怖」，已經準備好要坐牢，揚言拒保；檢察官複訊後依違反選罷法、政治獻金法諭令限制出境、出海及住居。