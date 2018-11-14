郭明賓議會報到獲保護傘 檢火速要求逮捕 今見真章

2018-11-14

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕被控涉賄選案的嘉義市副議長郭明賓前天深夜從中國搭機返台，他昨天上午到市議會報到，受議會撐起的「保護傘」保護；但檢方偵辦動作未停歇，除了前天發傳票給郭妻，轉知郭於十九日到案，檢方昨並以最速件發函，要求議會同意逮捕或拘禁郭，議會將於今日作出決議。

郭明賓澄清，他赴中做民俗療法治療舊疾，並非「落跑」，會全力配合檢調調查。嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，郭如十九日仍未到案，或議會不同意逮捕或拘禁郭，再決定後續偵查作為。

檢方指出，郭明賓涉嫌自今年五、六月前尋找多名樁腳，由樁腳以每票一千元向選民賄選，郭所涉現金買票賄選案有三件，其中兩件為遭收押的朝陽里長董林淑治及另一名樁腳，檢方確認郭涉有重嫌，將他列為嫌疑人。

檢方十一日搜索郭的競選總部等處所，但郭早在六日出境前往中國，前天深夜返台，他昨上午到市議會報到，主持議事。

郭明賓說，他因頸背傷舊疾，才到中國上海做民俗療法，一個療程五天，並不是逃亡中國，媒體追問「是否會主動去說明？」郭稱會全力配合檢調調查，相信司法會還他清白，並強調全心投入選舉，沒有做犯法的事，絕對參選到底。

地方制度法第五十一條規定，縣市議員、鄉鎮市民代表除現行犯、通緝犯外，在會期內，非經議會、代表會同意，不得逮捕或拘禁，即所謂「議會保護傘」。

律師劉興文指出，郭明賓因尚未被發布通緝，於議會開議期間出席報到，受議會保護傘保護；郭如在開議期間到案，檢方偵訊後會請回，不能對他提出聲押等強制處分。