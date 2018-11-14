前新聞局長vs.前主播 舌劍迸火

2018-11-14

記者陳建志／特稿

選情緊繃的台中市長選舉，林佳龍和盧秀燕昨首度在政見會正面交鋒，也形成前新聞局長對上前電視台主播的戲碼。盧秀燕持續猛攻台中空污，還猛打逢甲夜市生意變差、經濟不好，緊咬民生議題；林佳龍則正面迎戰空污，並列舉四年政績，溫情訴求「每一個認真打拚的台中人都應該被肯定」，並宣示若連任將做滿四年；兩人都盼在最後關頭催出選票。

台中市長選戰，空污是攻防焦點，盧秀燕主打空污是民進黨執政因能源政策錯誤造成，還批林佳龍對空污視而不見，承諾當選後將「停止中電北送」，想凸顯自己才有能力解決空污。

盧秀燕緊抓民眾切身的經濟問題，指出逢甲、一中商圈因陸客不來而生意變差，想喚醒經濟選民用選票表達不滿，並三度提及市府簽訂一千一百億元的海水採礦MOU鬧出笑話，猛打市府痛腳。

但林佳龍有備而來，先指中火興建近卅年來，他是第一個促成中火降載的地方政府，也砍了中火五百萬噸生煤量，讓中火最高發電量只有三九五．二億度，強調「中電北送的問題已不存在」，破解盧的攻勢。

林佳龍也猛打政績牌，強調花博開幕十天已吸引超過六十萬人參觀，台中人口每年增加約兩萬，已經要突破兩百八十萬人，說明「如果不好，為何大家搶著來？」並強調失業率連降，薪資成長率也是六都第一，破解低薪、經濟差的攻擊。

兩人最後都訴諸感性，盧秀燕指自己深愛台中，為台中奮鬥，希望選民用選票翻轉台中；林佳龍則說，台中早已是他的家，再給他四年將從「進步台中」變成「光榮台中」。兩人都希望在最後關頭感動還未決定意向的選民，獲得最後勝利。