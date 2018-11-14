林佳龍︰連任做滿4年 盧秀燕︰力拚經濟

2018-11-14

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕台中市長選舉公辦電視政見辯論會昨晚登場，尋求連任的民進黨候選人林佳龍主打四年政績讓台中被看見，更宣布若當選連任，未來四年任期「做好做滿」；國民黨籍候選人盧秀燕則連番出招攻擊林佳龍主政下「現在過得比四年前好嗎？」強調若上任，「媽媽市長」將全力拚經濟。

台中市長選舉政見辯論會由林佳龍抽中一號優先申論政見。他細數四年任內推動政策，包括招商引資、投資台中超過九千億元等，過去四年讓台中的好被看見。

林佳龍更把握機會，把先前屢被對手質疑的議題講清楚，包括全力改善就業環境，四年來台中的薪資成長率是六都第一；甚至直接面對空污議題的挑戰，強調做出促成中火降載、減中火五百萬噸生煤量等「史上第一」的政策。

結論時，林佳龍改以感性訴求，他說，台中已經走在進步的旅程中，再給他四年，他向大家保證，四年之後大家再回頭看，會發現台中已經從「進步台中」變成「光榮台中」。

抽中第二位發言順序的盧秀燕則問大家「過去這四年你過得好嗎？」開場，帶著自製字板連番攻擊林佳龍主政下的四年經濟變差、空氣也變差。盧秀燕批評民進黨執政意識形態超越經濟，「趕走陸客」，讓人潮減少一半，她舉二○一六年勞保投保薪資統計，指台中薪資是六都之末，並批評四年來坐郵輪到台中港的遊客及台中國際機場兩岸旅客人數也降低，水果外銷中國量下降等，批評台中經濟不好。

盧秀燕並提出「台中富市三」計畫，強調當選市長會全力拚經濟，另強調空污嚴重，「市長換人、空氣換新」。

無黨籍候選人宋原通指出，台灣要國際化一定要連結中國，否則就像失根的蘭花；台中每年觀光人數只有台北的十分之一，未來台海高鐵大隧道完成，兩岸會談直接到台中，一定可以超過台北，台灣的重點就在台中。