美航母史坦尼斯號 航向西太平洋

2018-11-13

軍事專家：美在東亞多部署一個航艦打擊群

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國智庫「戰略預測公司」（Stratfor）本月初揭露訊息指出，美國航空母艦「史坦尼斯號」打擊群離開夏威夷附近海域後，朝由美國海軍第七艦隊戍守的西太平洋前進，由於美國期中選舉甫落幕，未來是否在西太平洋一帶有相關演訓活動，值得觀察。

軍方：支持自由航行

對於美國航艦打擊群動態，軍方人士表示，目前無在我周遭海域一帶演訓的情資，但對於自由航行表達支持。

海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩則指出，美國在期中選舉後在東亞多部署一個航艦打擊群，其心裡想的是什麼，得好好推敲。

根據美軍各艦隊責任區域劃分，西太平洋防務主要由第七艦隊負責，主力為雷根號航空母艦打擊群。也因航艦打擊群具可觀戰力，當單一區域航艦打擊群數量增加時，也往往引起關注。美國海軍雷根號、羅斯福號、尼米茲號三個航艦打擊群，就曾在美國總統川普去年十一月訪問中國時，赴西太平洋一帶進行聯合軍演。

呂禮詩指出，史坦尼斯號航艦在十月十五日離開美國華盛頓州的布雷默港，依照「戰略預測公司」十一月初公布的美國軍力部署，史坦尼斯號航艦打擊群位於夏威夷附近海域，而美國海軍學會新聞網近期公布的資訊則顯示，該打擊群持續朝西太平洋前進。