帛琉總統：與台灣情同手足

2018-11-13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在總統府前廣場以軍禮歡迎來台訪問的帛琉總統雷蒙傑索等一行，總統表示，近年來帛琉觀光因為政治因素受到壓力和衝擊，但帛琉沒有因此退讓，依然堅持環境永續並支持台灣，她期待未來到帛琉訪問。雷蒙傑索強調，台灣與帛琉間的關係，情同手足。

蔡以軍禮歡迎雷蒙傑索來訪

雷蒙傑索應邀於十日至十四日率團來台進行國是訪問。蔡總統先以軍禮歡迎來訪，兩人稍後進行晤談，總統晚間並以國宴款待。

由於中國去年底禁旅行社出團到帛琉，帛琉觀光客銳減，總統稍後在總統府內和雷蒙傑索雙邊會晤時表示，帛琉是距離台灣最近的友邦，政府非常鼓勵國人到帛琉旅遊，雷蒙傑索近年來在觀光政策上的堅持，不因壓力退讓、堅持支持台灣，讓台灣人非常感動，她期待未來到帛琉訪問，深入認識帛琉這個美麗又獨特的友邦，實地了解兩國合作情形。

雷蒙傑索接著表示，台灣與帛琉間的關係，情同手足，彼此也有非常深厚南島民族文化的共通點，這使得兩國更加緊密。

雷蒙傑索在國宴上表示，明年帛琉與台灣將慶祝建交二十週年，但兩國邦誼其實已經超過二十年，一九八三年台灣技術團進入帛琉時，就已經建立關係，在提升帛琉人民農業能力上，扮演指路明燈的角色。他指出，隨著進行國家的建設，台灣是非常好的夥伴與兄弟，帛琉也將持續與台灣在雙邊區域與國際事務上合作，一同為國際社會努力並做出貢獻。