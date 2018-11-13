亞洲宗教自由會議 美屬意我主辦

2018-11-13

外交部表示歡迎 我方將爭取辦理

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國七月時舉行史上首次部長級全球宗教自由會議，該峰會後，美國也希望在亞洲地區舉辦宗教自由會議。民進黨立委王定宇昨在立法院外交委員會詢問此事，外交部證實美方正與我方討論此事，也認為台灣相當適合辦理此會議。外交部次長謝武樵說，我方已初步向美方表示若要在台灣舉辦，「我們很歡迎」，也會爭取這樣的機會。

美國國務院七月第一次召開部長級的全球宗教自由會議，由國務卿龐皮歐親自主持，副總統彭斯發表演說，逾八十國民間代表、宗教領袖、包括超過四十國外長出席。台灣列名理念相近國家受邀與會，也派出大使級的駐美代表高碩泰率團參加。

美國拉高規格舉辦宗教自由會議，展現重視人權態度，更直接點名抨擊中國、緬甸等迫害宗教人權的國家，要求停止宗教迫害。王定宇昨透露，美國希望在亞洲辦理區域宗教自由會議，也已和台灣討論過，認為台灣是合適的舉辦地點，以此詢問外交部。

美抨擊中國迫害宗教人權

謝武樵答詢說，台灣本身是亞太區域明顯的民主與宗教自由標竿，證實我與美方間的確有這樣的討論，「政府歡迎這樣的機會」，也與美方保持聯繫。王強調，台美關係正向發展，但現在缺乏落實的案例，使外界仍會擔心美國政策搖擺，建議外交部「不只獲悉，而要積極爭取」；另也建議外交部能組織代表性訪團參與明年美國的早餐祈禱會。

謝武樵會後補充說，目前宗教自由會議並沒有明確的舉行時間或地點，美方有這個構想，還需徵詢相關國家意見；我方則是初步向美方表達，若要到台灣舉辦，我們持開放態度。

另，王定宇等多名立委關注美國期中選舉後，民主黨重掌眾議院，會否為了制衡川普而影響台美關係？謝武樵答詢說，整體而言美國國會上下兩院與兩黨，一致支持強化台美關係，評估「反制比較是在內政和移民議題」。