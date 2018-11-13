2018-11-13

記者蘇永耀／特稿

以「老驥伏櫪」自況再度擔任總統特使出席ＡＰＥＣ年會，台積電創辦人張忠謀經過這段時間的「集訓」，也如同在科技領域般的細膩掌握，張在啟程前特地與蔡總統同框體會「領袖的心情」，總統府記者會也預告了十八日在巴紐ＡＰＥＣ領袖會議上的談話內容，開放性的作風，展現科技大老的高度自信。

如同張忠謀自己定位「經濟領袖」所應展露的角色，既然ＡＰＥＣ是以經濟議題為主，這次的主旋律又是他最為投入及熟悉的數位科技領域，積極論述台灣對於數位經濟的貢獻能力，這既提高台灣的優勢及能見度，也將台灣的未來經濟，進一步與國際發展契合。

蔡總統昨在接見張忠謀時有段插曲，當張表示，這次是以經濟領袖代表身分，是關心經濟上的議題，前天總統也說要「模擬她的心情」，所以，會謹守分寸。但坐在一旁的蔡總統則笑笑打斷說：「是模擬總統的心情，不是我（個人）的心情」。

總統心情與個人心情有多少距離，外界難以揣度。但可以確知的是，作為總統的身分，每一年ＡＰＥＣ年會在中國打壓下無法親自與會，總統在主辦國特使照例面邀時，只能假意推稱因無法與會而必須改派他人，又部長級會談時，台灣的外交部長也無法與會，只能由經貿方面的部長代替，看起來平等參與的ＡＰＥＣ會員體，卻是立基於不公平的政治基礎上。

再者，ＡＰＥＣ共廿一個會員體，照例輪流舉辦年會，但諷刺的是，即便是軟硬體環境都還不足的巴布亞紐幾內亞，都能承辦這麼重要的多邊會談，台灣為何不行？廿一個成員裡，現在也只剩下中華台北、中國香港未曾主辦過ＡＰＥＣ年會，主辦過兩屆以上者比比皆是，我們如繼續維持靜默，在今年巴紐之後，就得與香港同列，既顯尷尬，更是參與危機。

ＡＰＥＣ年會雖說是經濟領袖會議，但相關國家元首都與會，就意味公開或私下的互動不會僅侷限於經濟層面的議題，爭取真正平等且實質的參與，應是相當起碼的呼籲。從長遠參與的角度著眼，不自限是「經濟領袖」，或許更能符合「總統的情境」。