隔12年再度出席APEC 張忠謀：對彭斯、對習說的話都不一樣

2018-11-13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見將出席本屆亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）年會代表團，並對擔任總統特使的台積電創辦人張忠謀再度表達期許，強調張的卓越經驗有助與各國領袖交流了解台灣的努力，為台灣開拓更多國際合作的機會。張也說，他是以蔡總統代表身分出席，會謹守分寸，在參與過程並會「模擬總統的心情」。

ＡＰＥＣ年會暨領袖峰會十二日到十八日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬計畫於十六日搭乘專機前往與會。相隔十二年再任ＡＰＥＣ領袖代表，張忠謀昨在稍後的記者會上說，十二年來的改變比他想像的要多，有相當感慨，他的心情是「老驥伏櫪，志在千里」。他說，十二年雖然過去了，他還是有千里之志。

媒體詢問，若遇到美國副總統彭斯、中國國家主席習近平或日本首相安倍晉三時，會傳達什麼訊息。張表示：「的確會有話跟他們幾位說，但每個人不太一樣，對彭斯、對安倍、對習先生說的話，都會不一樣的，也要看他們對我態度怎麼樣，自然互動嘛。」

張忠謀並表示，他是領袖代表身分，ＡＰＥＣ是經濟會議，他不會避免非經濟問題，假如有別的領袖和他談別的問題，他不會避免，不過也要看他們和他講什麼。

張忠謀說，屆時他也會針對「數位經濟」發表簡短的演說。他昨先公布預計在十八日經濟領袖會議上的談話內容指出，現代數位經濟未來的好處很多，但是它也會帶來失業，以及比現在更嚴重的貧富不均。由於創新與供應鏈都在ＡＰＥＣ經濟體中，比起世貿組織，ＡＰＥＣ是規模比較小的組織，可以更為方便且容易進行雙邊或多邊的討論。

張忠謀強調，「中華台北」雖只是中型的經濟體，但也是數位經濟具關鍵性且是不可避免的供應鏈的一部分，非常願意參加雙邊或多邊的討論，來解決目前或未來的問題。

蔡總統在接見時也說，今年ＡＰＥＣ主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。台灣在促進數位經濟發展、推動開放治理，做了許多努力，也有相當的成果。張領袖代表在科技產業和數位發展上，擁有卓越的經驗和影響力。希望此次與各國領袖的交流，能夠讓國際社會更了解台灣的努力，不僅分享台灣經驗，也為台灣開拓更多國際合作的機會。台灣有意願也有能力，與各國一起來促進區域的繁榮發展。