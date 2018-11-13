首都市長爭奪戰》丁推形象廣告 批柯政治大騙子

2018-11-13

〔記者鍾泓良、林良昇／台北報導〕九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人丁守中昨打出最後一波電視形象廣告，主打「丁守中無趣但有用」，分別以白開水對比冰淇淋聖代、螺絲釘對比小蜜蜂圖釘，對比出丁守中的樸實與台北市長柯文哲的華而不實。

丁守中表示，之前推出的都更廣告，就是回到柯四年前廣告的場景，發現老舊公寓更加斑駁、幼兒仍進不了公托，直說柯文哲就是「政治大騙子」。

丁守中說， 他把個人特質、想在北市推動的政策告訴製作團隊，表示「不花俏、不搞笑、不搞怪」，自己就像白開水、釘子，可以把事情搞好。

對於電視廣告播放時間及相關經費，丁守中坦言，電視廣告是目前選舉團隊最大的支出，約兩千萬元，播放時間約在最後十天。

家長團體站台 否認倒戈挺柯

另外，丁守中出席台北市家長協會成立後援會，現場出現上百位家長會代表。台北市家長會長協會理事長徐正文表示，之前有人說家長會團體倒戈支持台北市長柯文哲，「我告訴你，從來就沒有！」

丁守中昨一早前往國父紀念館參加國民黨總理孫文誕辰獻花儀式，丁受訪時表示，「台北市長柯文哲說他現在要開始認真做市長，但已經浪費台北市民四年，還要給他浪費時間嗎？」

丁強調，他相信市民、中間選民都在覺醒，台北市持續衰退下滑，經濟低迷不振，他會持續努力，勤跑基層宣講 ，相信會有更多民眾了解台北市長要人換做，換一個真能做事的人，而不是作秀不做事的人。

丁守中認為，泛藍選票有回流，他與柯文哲的民調會拉近不完全是柯文哲競選總幹事小野產生的效應，是中產階級、中間民眾了解台北在衰退，不但沒有辦法做台灣的領頭羊，在國際大都會之間，都看不到人家車尾燈，他會像中華隊一樣，積極爭取逆轉勝。