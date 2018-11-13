首都市長爭奪戰》市府前秘書長挺姚 柯︰不會「切心」

2018-11-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長選戰白熱化，原本民調遙遙領先的市長柯文哲，近期卻被國民黨市長候選人丁守中迎頭趕上，柯陣營為此挹注經費買臉書廣告，增加政績曝光度。柯文哲昨受訪對此僅說不清楚，相關事宜都是競辦處理。談到前市府秘書長蘇麗瓊拍片挺民進黨市長候選人姚文智，柯則認為人活在世上還是有人情世故，不會因此「切心」啦！

買臉書廣告 宣傳政績

丁守中近期和柯文哲的民調逐漸拉近，丁守中乘勝追擊，花兩千萬元打電視廣告，柯文哲競選團隊前天也購買臉書廣告，讓共融式遊具政績增加曝光度。柯文哲競選辦公室表示，主要是為了幫柯的政績增加曝光度，總計花一萬元、一次有三天時間。

對此，柯文哲受訪表示，他不清楚，都是競選辦公室的小朋友在處理；不過他認為，雖然二○一四年選舉喊「推倒藍綠高牆」，但其實二○一八年才是真正測試台灣能不能脫離藍綠對抗，這也是一個很有趣的地方。

除了共融式遊具，之前柯文哲一支三分鐘的四年政績廣告「柯文哲與台北市民一起走過的四年足跡」，同樣也在臉書下廣告。柯競辦表示，接下來也會針對重大政績作臉書廣告宣傳。

至於蘇麗瓊拍片力挺姚文智，柯文哲表示，這也沒辦法，蘇與姚以前是同事，認識更早，一起工作的時間更長；人活在世上，還是有人情世故。至於是否覺得「切心」，柯則笑笑說「不會啦！」

不過柯文哲昨晚到大同區寧夏夜市掃街，人氣倒是相當旺盛，八十公尺左右的路程走了將近一小時還走不完，大批民眾搶合照，一度癱瘓夜市交通，只好把柯拉到定點消化人潮後再繼續掃街。柯還大啖花生豆花，取「改變成真，持續『花生』」諧音，由於店家宣稱不少總統都來品嘗過，事後記者問柯文哲「總統豆花好吃嗎？」柯哈哈大笑，沒有回應。