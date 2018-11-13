「不可能競而不選」鄺麗貞返台東密會宋

2018-11-13

向丈夫、饒慶鈴輔選大將吳俊立喊話︰如果愛我 這票投我

〔記者黃明堂、陳鈺馥、林良昇／綜合報導〕台東縣長候選人鄺麗貞在八月底登記參選後，即未曾在台東公開露過臉，在神隱多時後，她昨從台北搭機返回台東，宣布將展開競選活動，強調既然登記參選，不可能「競而不選」。引人注意的是，鄺麗貞一下機就與在台東的親民黨主席宋楚瑜「密會」，對於是否獲得宋楚瑜支持？鄺麗貞表示今天會說明。

親民黨︰只是老朋友見面

立法院親民黨團辦公室主任張碩文證實，宋楚瑜昨搭機至蘭嶼輔選，返回台東並等待搭機回台北前在飯店稍作休息；鄺麗貞和宋是廿多年老朋友，所以鄺特別到飯店拜會宋，雙方會談約半個小時。張說，兩人只是老朋友見面，不表示橘營將挺鄺麗貞。

台東縣長選舉，國民黨推出台東縣議長饒慶鈴角逐，民進黨提名立委劉櫂豪上陣；原為國民黨籍的前台東縣長鄺麗貞，則以無黨籍身分參選。面對泛藍分裂局面，國民黨主席吳敦義日前更呼籲，希望鄺麗貞可以維持「競而不選」。

鄺麗貞昨先在台北召開記者會，宣示既然登記參選，不可能「競而不選」，她希望所有台東鄉親、中間選民、公民力量崛起，及挺藍鄉親不要再含淚投票。鄺指出，很多人對她的參選有疑慮和懷疑，要非常慎重解釋，「我扮演的是解構者角色」，解構者代表瓦解舊勢力的權力交換。

面對先生吳俊立擔任饒慶鈴的輔選大將，鄺麗貞指出，大家認知不同，她選擇的是創黨的信仰及價值，這沒有什麼諒不諒解，「我希望他能夠更理解，在過去十幾、二十年，遭受到國民黨打壓，仍然扮演愚忠的角色，其實我是非常心疼的！」鄺更向吳喊話表示，「相信如果他愛我，他這一票會投給我！」

鄺麗貞稍晚從台北回到台東機場，面對媒體鏡頭笑說：「久違了！台東鄉親，我終於回到思思念念的台東」。

先前曾向媒體表示找不到妻子的吳俊立，並未現身接機，鄺麗貞說：「他關心我，他一定知道我回來了，我會跟他秘密約會！」還說有帶著「聰明藥」要送給老公，希望他開竅。

吳俊立︰鄺被利用 在傷害我

吳俊立回應指出，鄺被人利用，「她（太太）現在做任何動作都在傷害我，傷害我的家族，她做任何動作，不會傷到饒慶鈴，傷到的是我跟我的家族」。

吳表示，他已經斷了鄺的金援人脈，鄺是聰明人，希望她適可而止；她心裡就算有怨，也沒必要弄到玉石俱焚，家庭破碎。

對於鄺現身參選，是否影響選情？饒慶鈴表示，「祝福她，每個人有不同選項，我樂觀看待自己的選情」。