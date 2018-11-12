APEC年會今登場 張忠謀︰會有「訊息」給所有領袖

2018-11-12

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○一八年亞太經合會（APEC）年會今日至十八日於巴布亞紐幾內亞登場，台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表出席。蔡英文總統昨在官邸召開行前會議，利用空檔邀請張忠謀同框臉書直播，與網友分享行前工作。張忠謀透露，到了APEC會議時，會有一個訊息給所有的領袖。

開議前夕 小英與張同框直播

蔡總統表示，張忠謀今年代表總統去參加領袖會議，這是國際上很大的事情。這次請張忠謀擔任代表，大家都覺得他是最好的人選，她要請張忠謀代表台灣與各國領袖互動，發揮他個人和長期對產業界貢獻產生的影響力，相信很多參加的人都想聽聽他有什麼想法，尤其今年APEC主題就是「數位經濟」，這是張忠謀一生所投入最重要的領域。

張忠謀表示，他最近幾週花了很多時間看許多資料，也和蔡總統及多位部長級官員進行會議，這幾週可說相當忙。到APEC會議時，他會有一個訊息給所有的領袖，除此之外，他也會與許多APEC領袖有自然互動；他自己也要模擬領袖代表的心情和態度。

蔡英文則在一旁笑說，「不是，你要模擬領袖的心情！」這就是為什麼只有兩人開會，就是希望把張忠謀帶到一個總統的情境，「他堅持要進入一個領袖代表的情境，我堅持他要進入一個領袖的情境。」蔡強調，她要把對APEC的感覺、期待，和想表達的聲音、意見，透過張忠謀在這次APEC會議上完整表達。