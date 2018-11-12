蔡批國民黨「丟垃圾」 吳︰她才是

2018-11-12

〔記者李雅雯、鍾泓良／綜合報導〕民進黨主席蔡英文近來猛攻前總統馬英九「新三不說」及國民黨反改革，馬英九與國民黨主席吳敦義昨也反擊蔡英文，馬強調，地方選舉與統獨無關，蔡不要再混淆視聽；吳則針對蔡英文「丟垃圾說」表示，她自己才在丟垃圾、製造垃圾。

蔡英文前天質疑國民黨在改革過程中持續阻擋、反改革，「製造垃圾或丟垃圾的人真的沒有資格嫌掃地的人掃得慢。」

吳敦義出席國民黨三重區黨慶時回應表示，蔡英文自己才在丟垃圾、製造垃圾。吳說，這兩年台灣空氣污染嚴重，因為她的無能傷害民眾健康，蔡政府的能源政策完全矛盾、亂做，深澳電廠一路說得好像非做不可，為了選舉又說深澳不弄了、而改搞觀塘，蔡政府能源政策是錯的。

吳敦義批說，兩岸已讀不回、社會風氣不佳，還有分屍案，這些都是蔡政府要趕快改過來的，「不能改過的政府就是把他fire掉」。

新北市長朱立倫則轟蔡政府是在「拚政治」、「搞清算」；轉型正義就是為了鬥爭、修理政敵。朱立倫認為，這回選舉是台灣人民對抗民進黨的選擇，蔡政府每天都在拚政治，老百姓要用選票教訓這種只拚政治的民進黨。

馬英九則在國民黨台北市長候選人丁守中的凱道造勢活動上批蔡說，「我當總統，八年丟掉一個邦交國，她只當了兩年多一點，丟掉五個，哪一個比較傷害中華民國主權？」馬強調，地方選舉，與統獨無關，不要再混淆視聽。