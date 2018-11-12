世界都在看 蔡籲僑胞返鄉投票

2018-11-12

看台灣會選親中政黨 還是堅持民主、主權

〔記者呂伊萱／綜合報導〕九合一選舉倒數計時，蔡英文總統十日在華府台灣同鄉會致意影片中說，台灣這次縣市長選舉「世界都在看」，看台灣會選擇一個親中政黨還是繼續堅持民主與主權，鼓勵台僑返鄉投票，「讓世界看到台灣人的志氣與堅持」。

華府台灣同鄉會 蔡影片致意

華府台灣同鄉會於美東時間十日舉辦五十週年暨感恩節餐會活動，美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智、國務院台灣事務協調處處長何樂進、僑委會委員長吳新興及駐美副代表黃敏境與會並致詞。同鄉會也播放一支蔡總統的台語預錄影片，感謝華府台灣同鄉會多年相挺為國的努力。

蔡總統在影片中說，此次縣市長選舉「世界都在看」，看台灣人會選擇一個親中政黨，還是會繼續堅持民主、主權。

蔡總統鼓勵台僑回台投票或向台灣親友拉票，她強調，「我們要讓世界看到，台灣人的志氣與堅持，台灣永遠都會站在守護民主的第一線」。總統也向僑胞喊話說，台灣要繼續進步，就不能放棄共同堅持的力量。她這幾年率領政府推動各方面建設，因為只要國家夠強大，就不怕世界局勢變化，「台灣人團結起來，就絕對不怕挑戰」。

羅瑞智則說，美台過去一年在安全、經濟、商務及人民交往四大支柱上，達成許多重要成就，明年將慶祝「台灣關係法」四十週年，AIT期待持續深化台美夥伴關係。

黃敏境致詞說，大家應為母親台灣感到驕傲，「台灣像春天的花蕊，年輕又漂亮，不是又老又醜」。