丁凱道造勢 重砲轟柯

2018-11-12

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨晚舉辦「台灣奮起 丁守中凱道萬人造勢」，人潮擠滿凱達格蘭大道，丁陣營估計超過三萬人。丁演說指出，人數超過台北市長柯文哲前天兩萬人造勢，丁並抨擊柯「騙藍、騙綠、騙中共，就是政治大騙子！」

昨天的造勢原規劃六都市長候選人大合體，因高雄市長候選人韓國瑜及新北市長候選人侯友宜無法到場而告吹，但國民黨主席吳敦義、前主席馬英九、吳伯雄、新北市長朱立倫、連勝文及多位立委、台北市議員候選人都到場，為台北藍軍目前最大一次集結。

丁守中指出，柯文哲前天辯論只照稿念，不回應選舉帳目不清的質問，連面對柯粉都要說謊，明明公佈的單據丁辦公室支出（約兩千萬元）比柯陣營（一千五百萬元）多，柯文哲卻故意說「他們比我少，你們信嗎？」企圖操作輿論；丁陣營再嗆，非常歡迎公信單位介入三陣營查帳，看看誰花的錢多。

丁守中更抨擊柯文哲，「哪有政治人物會為自己立場道歉又道歉」，為了得到民進黨提名，先為「兩岸一家親」道歉，後來為了拉藍營選票，又說婦聯會很好，綠營反彈後，柯又道歉，「騙藍、騙綠、騙中共，就是政治大騙子！」

前總統馬英九則說，他和國民黨副主席郝龍斌看到現在的台北市欲哭無淚，拜託丁守中一定要當選，「我們就不會哭了。」

另外，國民黨榮譽主席連戰與丁守中出席連系台北市議員徐弘庭競選辦公室成立大會，連、丁在這場選舉首次合體。連戰致詞護子心切，說「選舉都已經過去了，還在那裡算舊帳，男子氣魄、氣概跑到哪裡去了？」被解讀是在批評柯文哲前天辯論會重提四年前連勝文的競選經費。