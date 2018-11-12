柯打招商牌 流彈射向馬郝

2018-11-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨於公辦政見發表會大打招商政績牌，並嗆前任市長馬英九、郝龍斌執政前兩年的招商成績掛零，是因為要「重新建立新的政商關係」，而他之所以掛零，是為了建立新的制度，如今北市招商六都第一名，成績還獲頒財政部卓越獎，顯見公開透明、乾乾淨淨的做生意，還是可以賺錢的。

此外，面對民進黨台北市長候選人姚文智、國民黨候選人丁守中陣營在十日舉辦的辯論會上亮出競選經費明細，柯文哲當天受訪嗤之以鼻稱「比我還少，你們相信嗎？」遭對手姚文智反嗆「我比你多」。柯昨再談此事，僅避重就輕強調，他們公佈的競選經費都會被檢驗，「大家都心裡有數。」柯還反質疑監察報帳系統有問題，並再次重提前次選舉連勝文的競選經費還比他低，讓他很不服氣。

姚文智日前也質疑柯文哲二○一四年首次北市長選舉時，雖對外公布關閉募款帳戶，實際上仍來者不拒接受捐款。柯昨表示要把當年會計找回來，距離選舉還有二個禮拜，會處理。

柯文哲昨未提到「兩岸一家親」，但指一九四九年台灣來了兩百萬外省人，之後又陸續開放探親等政策，現在中國籍配偶在台灣約卅七萬人，加上他們的孩子人數就更多，且台灣對中國的貿易佔四十％，無論是城市交流、經貿交流，台灣都應表達善意。