姚斥柯扭曲競選帳目 糟蹋別人

2018-11-12

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲前天於辯論會稱，民進黨台北市長候選人姚文智、國民黨市長候選人丁守中公布的競選經費比自己少，「你們信嗎？」對此，姚昨上午受訪極度不滿，指他公布的支出就是柯的兩倍多，但柯蓄意造謠，「標榜清高、糟蹋別人」，揚言柯若不道歉，下午將提告。

姚下午於政見發表會再砲火連珠嗆柯，「比馬英九還不如，作為比國民黨還國民黨！」但會後受訪，姚態度放軟稱，「去告會告訴大家啦！」昨尚未提告。

姚文智昨上午受訪表示，從今年六月至十月，他選舉募款收入二三四七萬元，加上向民進黨中央借五百萬元、房貸三百萬元，總收入三一四七萬元、總支出三三一五萬元。他的總支出就是柯文哲的兩倍，但柯多次在辯論會、演講台造謠抹黑，誣指別人支出較少，「你（柯）是數學有問題？還是你在辯論會只會照稿唸？還是你只是刻意造謠？」

姚批柯不斷混淆視聽、污衊別人，為杜絕這股「標榜清高糟蹋別人」的歪風，他要求柯於下午政見發表會道歉，否則將採取法律行動。姚也提到，他前天於辯論會就指，柯二○一四年競選帳戶對外宣稱關閉，其實仍繼續募款，今年參選依舊習性不改，柯當下答不出來，還說要回家查，還有臉質疑別人募款帳目有問題，「沒看過這麼無恥的liar（騙子）！」

姚文智痛批，柯文哲在不同場合說其他政治人物都是「撈到最後一刻」，「你最清廉，拔下手上魔戒，早就關帳？呸！」像這樣滿口仁義道德，趁別人不注意吃乾抹淨，撈到最後一刻的正是柯。