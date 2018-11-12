又昱購地案攻防 侯︰若申報不實 早被監院找麻煩

2018-11-12

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天在板橋區舉行萬人造勢大會時強調，他是非典型的政治人物，希望選民給他機會，讓他可以從一個最基層出身的人，當選新北市市長，改變政治生態。

侯友宜火力全開，砲轟民進黨集全國黨政力量，展開一連串選舉奧步，從他參選以來，抹黑文大宿舍案違法、九十九個門牌逃漏稅，接著八月促轉會變成東廠，直指沒有操作很可惜；又說徐自強案是他刑求，「用影射的方式傷害我，還有認真辦案的同仁，這有道理嗎？」

侯友宜表示，民進黨新北市長候選人蘇貞昌當年擔任行政院長時，喊出半年治安沒改善就要下台，當時他與警察同仁們沒日沒夜打拚，結果蘇在選舉時，說他當年沒有申報財產。侯友宜強調，一輩子乾乾淨淨，財產都如實申報，「這樣做人厚道嗎？」

侯友宜說，他過去三十八年公職生涯單純踏實，不分顏色與黨派，請民眾給他機會擔任直轄市市長，改變台灣的政治生態。近來媒體民調顯示雙方差距拉近，更讓侯友宜產生危機感，不斷對台下支持者喊話，關鍵時刻一定要「催票、拉票、投票」。

侯友宜表示，從過去至今，所有財產都如實依法申報，如果財產申報不實，早就被監察院、財政部找麻煩了。「有前面的東廠做打手，後面的老縣長跟進，這樣似乎不好吧！」