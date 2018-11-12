又昱購地案攻防 蘇︰地籍謄本寫買賣 侯謊稱繼承

2018-11-12

〔記者陳心瑜、李雅雯、賴筱桐／新北報導〕民進黨立委段宜康連日來質疑侯友宜家族的「又昱公司」在新北市養地、炒地，他昨進一步公布又昱公司收購新莊復興段二五三號土地過程。民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示，地籍謄本寫著買賣，侯友宜竟然說是繼承，這無疑是公然欺騙市民，質疑背後還有什麼不為人知的事？

媒體問及段宜康針對又昱公司的質疑，蘇貞昌說，有法律常識的人都知道，地籍謄本是公文書，不動產以登記為絕對效力，寫買賣就是買賣，有虛假就是偽造文書，而公文書上寫買賣，侯竟然還說是繼承，公然欺騙市民。

至於段宜康酸又昱公司陸續收購土地，想必是要蓋「大群館第二」，蘇貞昌則說，侯友宜越是閃躲、越讓人質疑，誠實才是上策，辯論也是逃避了八十二天才用半吊子方式進行，同時間又發生更多令人質疑的事情。

據記者實地了解，任美鈴的土地位於新莊區中華路一段一一六巷住宅區內，現地為廢棄廠辦及資源回收廠，而中華路一段一一六巷口就是新莊運動公園，距離捷運新莊站約六百公尺。

此外，蘇貞昌昨在林口區與蘆洲區舉辦「玩趣總動員︱親子體驗互動Party」，有許多親子前往，獲熱烈回響。蘇貞昌表示，他若當選，一定會在板橋區興建一座親子體驗博物館。蘇貞昌晚間則出席板橋北天宮池府千歲祈福賜福大繞境平安宴，並參加在五股舉辦的新北逗陣衝音樂會。