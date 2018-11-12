今公辦辯論會／朱洩提問人 蘇要選委會給交代

2018-11-12

〔記者李雅雯、賴筱桐、陳心瑜、謝君臨／綜合報導〕新北市長候選人公辦辯論會今天上午登場，新北市長朱立倫昨上午受訪時竟透露，選委會安排的提問公正人士為「四大報社特派」；民進黨新北市長候選人蘇貞昌陣營質疑朱洩密，選委會已淪為「朱侯競選團隊」，不過朱立倫事後改口說，他是聽記者說的，並認為找媒體很客觀、公正。

新北市長選舉辯論會今日登場，屆時將於YouTube直播、預錄後於電視台播出。朱立倫昨天上午出席三重區國民黨黨慶受訪時，媒體問朱立倫理想中的公正提問人是什麼背景、哪些領域代表？朱立倫竟答，選委會好像已安排請「四大報特派」代表提問，「這是大家較能接受的方式」，公然洩漏提問人名單。

新北選委會在協商時 保證絕對保密

對此，蘇貞昌質疑，選委會在九日協商時，保證發問人名單絕對保密，結果朱竟然對外洩密，要求選委會在辯論前一定要給個交代。國民黨新北市長候選人侯友宜表示，選舉委員會找誰來當提問人，他都尊重，只要公平、公正就好了。

對於這場洩密風波，昨天下午朱立倫改口說，他側面了解，「聽說好像記者室大家都已經傳說，由四大報代表當提問人」，他認為找媒體很客觀公正，這是好事。新北市政府發言人張其強也解釋，市長是聽到媒體之間有這樣的講法而回應。

但民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室發言人、立委羅致政昨痛批，新北市選委會已淪為朱侯競選團隊，質疑辯論的公正性。

羅強調，不會主動要求撤換提問人，但朱立倫不只說出提問的媒體，還點出是「特派」，事實上，新北的特派是哪幾位，大家都很清楚，所以等於是把壓力轉嫁給提問人；更糟糕的是，題目可能在對方施壓之下，已被迫洩漏，對提問人非常不公平，選委會及新北市政府最遲應在辯論前查清楚，並對外說明，甚至道歉。