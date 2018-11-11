美記者：中國輸出天網監視科技 警察社會降臨

2018-11-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國Buzzfeed中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）關注新疆監控議題，今年八月被迫離開中國。李香梅昨在「奧斯陸自由論壇─台灣」演講指出，中國警察運用天網系統監控社會，更引導人們彼此監視、自我審查，且這套控制系統可輸出他國，「一定會被濫用」。

新疆宛如開放式監獄

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」首次移師亞洲，聚集和平詩人、調查記者、民主活動家、脫北者與LGBT權利活動家等維權人士，為民主自由發聲。其中，今年五月就揭露新疆再教育營議題的李香梅說，中國政府依賴DNA資料庫、手機掃描、大數據等各種新科技，入侵少數民族的日常生活，達到監控目的。

互相監視、自我審查

李香梅舉例，新疆人民甚至會在視訊通話時，嘴巴上說一切都很好，但同時透過紙條傳達真正的想法，「因為被監聽到負面內容就可能會送到再教育營」。李香梅痛陳，新疆宛如開放式監獄，更遑論關在再教育營中的百萬人，「這是迫切的人權危機」。

李香梅說，這樣的天網科技不僅在新疆使用，現在擴大到中國其他地方，被做為「打擊犯罪」的蒐證工具，更引導人們彼此監視、自我審查。如今厄瓜多也引進中國製的攝影系統，打擊犯罪的同時也用於抓捕異議份子，同樣的事情也在辛巴威上演。她警示道，「未來的警察社會早已悄悄來臨」，若沒有可靠機制，「一定會被濫用」。

埃及演員、LGBT權利活動家小奧瑪雪瑞夫昨於論壇分享他在阿拉伯世界出櫃的心路歷程。小奧瑪雪瑞夫肯定台灣是「希望的島嶼」，推動平權的進展激勵了他，「證明愛能戰勝仇恨」。脫北者池成鎬則娓娓道來他在北韓的飢荒童年，以及拚死渡過圖們江，橫越中國、寮國、緬甸、泰國後終於進入南韓的經歷，「我一直沒有放棄，現在實現了夢想」。池成鎬現在協助將資訊傳播到北韓與脫北者安置。

俄羅斯民主運動家卡拉穆爾札分享如何透過「開放俄羅斯」工作，在俄羅斯內部持續鼓勵公民參與政治，未來才能「在獨裁體制廢墟上建造新俄羅斯」。