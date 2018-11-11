人權基金會：沒有台積電 我們都淪為中共奴隸

2018-11-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」首次移師亞洲，昨於台灣登場。人權基金會首席策略長阿雷克斯．格拉德斯坦（Alex Gladstein）演講時以台灣國旗與投票示意圖為背景，強調台灣經驗再次確認民主人權是普世價值；他也特別提到科技與民主的關聯，肯定台灣台積電為全世界製造手機元件，是非常重要的存在，因為中共也製作大量元件，「如果沒有TSMC，我們可能都會變成中國共產黨的奴隸！」

奧斯陸自由論壇首次移師亞洲 台北開講

「奧斯陸自由論壇─台灣」昨在台北登場，人權基金會首席策略長格拉德斯坦於開幕式發表演講說，人權基金會為促進全世界民主與人權而存在，自二○○九年起舉辦「奧斯陸自由論壇」，獲得挪威政府支持，現在也希望將這樣的經驗帶到亞洲。

格拉德斯坦說，亞洲也有韓國與日本等選擇，但台灣從專制到民主的歷程帶來很多啟發，他認為台灣是最好的地點，盼分享故事，也能學習台灣的經驗，因為台灣經驗再次確認民主與人權不是西方獨有，而是普世的價值。

指TSMC為全球手機製造元件 就是自由

格拉德斯坦最後提到科技發展與民主人權相關，科技使公民運動開展不一樣的未來。他詢問有多少聽眾持有手機？並接著提到台灣的台積電公司說，TSMC為全世界手機製造元件，「就是自由、就是主權！」因為中共也製作大量元件，「如果沒有TSMC，我們可能都會變成中國共產黨的奴隸！」格拉德斯坦向聽眾呼籲，如果在意自身資料的獨立性，「就要支持台灣，與台灣站在一起。」

這次論壇還包括巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西、柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華、越南歌手玫瑰、同志維權人士小奧瑪雪瑞夫、BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅、俄羅斯民主維權人士卡拉穆爾札、人權組織創辦人柏赫、馬來西亞調查記者布朗與脫北者池成鎬等人發表演講。