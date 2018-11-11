焦點評論》民進黨需要進行曲

2018-11-11

記者陳杉榮／特稿

民進黨選情吃緊，蔡英文發表談話，呼籲不要讓反改革的力量死灰復燃，選民不要做出後悔的選擇。她也痛罵國民黨，「製造垃圾或是丟垃圾的人，真的沒有資格去嫌掃地的人掃得慢」。蔡主席這些談話顯見她確實感受到民意的壓力，因為許多優秀的縣市長候選人正陷入苦戰，甚至在民調支持度上出現「顯不相當」的差距。

影響選情的因素有很多，中國對台網路的攻勢，國人大意不得，但操之在我的部分，蔡主席和民進黨必須痛加檢討反省，不要怨天尤人。

蔡英文領導的政府，最欠缺的是蓬勃的朝氣，最需要的是鼓舞士氣的進行曲。馬英九殷鑑不遠，這位曾被國民黨視為「少康中興」的領袖，因執政無能和國家路線錯誤，上任未久即暮氣沉沉，「不統、不獨、不武」，注定他成為一個四不像的總統。

蔡英文不要墮入馬英九「什麼都不」如此不倫不類的境地。民進黨是年輕政黨，蔡英文不要再提什麼三不、四不這種自貶身價沒有開創性的語彙，應該師法過去民進黨先行者的干雲豪氣，施政就是要發展、要進步、要壯大，這有很難嗎？

再者，蔡英文要記取推動年金政策瞻前顧後的教訓，對的政策要快刀斬亂麻，留點餘裕處理善後，團結台灣的志業，要非常的細膩。直白來說，年金改革修改所得替代率避免階級衝突，是對的。但被改革者批評「奪人財產」，施政從人性角度的思考，絕對不能意氣用事。年金改革的後遺症，尚未善後，立即推動「去蔣」的轉型正義，牽動外省族群的集體信仰，如何避免「拆人公媽」的批評，攸關台灣內部團結，退輔會主委邱國正說「不要拆人家的神主牌」，可說講出外省族群的共同感受。

民進黨在台灣三十年，國民黨已經七十年，和這塊土地的連結，國民黨長多了，民進黨千萬不要以為天下就是我們的，必須謙卑的對待所有這塊土地的人民和政黨。面對中國的武力併吞和統戰洗腦，團結台灣需要不分族群的協力分工，蔡英文在處理相關的政策時，是不是忽略了某個族群的集體失落感？請三思。

民主的精髓就在「任期制」，選民四年的契約不要輕易毀棄。請民進黨自己算算，有多少位縣市長沒有完成任期就走人，過去趙少康當立委轉任環保署長，陳水扁和謝長廷罵他「趙一半」罵了好多年，陳菊呢？謝長廷自己呢？這點必須向高雄人道歉。

俗話說不以惡小而為之，海基會秘書長這個角色非常重要，姚仁多卻跑去助選，辯稱下班，他上班不用動腦嗎？類似這種以私害公的「無腦」行徑，一點一滴累積，都是破壞民進黨形象的原因。

蔡總統的執政受到美日國際社會的肯定，內政沒有犯什麼重大錯誤，只要把負面能量轉為正向出擊，給年輕人希望，走向未來，「綠色的旗升上天」，還是大有可為。