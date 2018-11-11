美中外交安全對話 明槍暗箭話中有話

2018-11-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕第二輪美、中外交安全對話九日在華府舉行，由美國國務卿龐皮歐、國防部長馬提斯和中共中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和共同主持，雙方就美中及其他地緣政治議題廣泛交換意見。儘管雙方均同意這次是「坦誠、具建設性及成果的會談」，但在南海、台灣、包括新疆維族在內的中國宗教和少數族群人權議題上，依然各說各話，存在重大分歧。

法國國際廣播電台形容，這場會談雙方笑容可掬，其實明槍暗箭話中有話。會後在聯合記者會上，龐皮歐說，「美國當前不是在實行與中國的冷戰或圍堵政策，而是希望確保中國行事負責且公平，好支持美中的安全及繁榮」。楊則聲稱中國「不打算挑戰或取代」美國。龐表示，美中有必要合作，例如北韓及伊朗核子問題。馬重申，美中競爭並不意味著就是敵對。魏提到，美中兩軍將增進溝通、降低風險。

中要軍艦遠離南海 美不甩

但在南海議題上，楊潔篪宣稱，南海「根本沒有什麼航行飛越自由遭妨礙的事，因此其他國家以此做為採取軍事行動的藉口，都站不住腳」，美方「應停止派船艦和軍機駛近中國的南海島礁，以及損害中國主權與安全利益的行為。」馬提斯回應，兩軍期待改善溝通，避免雙方軍機和船艦在海上誤判，但也不忘重申，「美國將持續在國際法允許的任何地方，飛越、航行及執行任務」。

美質問打壓穆斯林 中撇無權

龐皮歐也引述聯合國有關維吾爾族穆斯林被拘留在新疆「再教育營」的報告，表明將繼續就中國對宗教團體的打壓表達關切，包含基督徒、佛教徒與最多達上百萬遭中國政府剝奪自由的穆斯林。楊潔篪則強調，新疆事務屬「中國內政、外國無權干涉」。