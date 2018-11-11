賴蘇合體迎回台商 投資新北

2018-11-11

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院長賴清德昨天陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌進行車隊掃街，他表示，蘇貞昌當選後一定能跟中央政府合作，在中美貿易衝突之際，歡迎台商回來台灣、新北投資，推動經濟發展。

新北市蘆洲區是綠營傳統票倉，賴清德昨天上午陪同蘇貞昌掃街拜票，沿途受到熱烈歡迎。賴清德以新北子弟的身分再三推崇蘇貞昌會做事，表示新北市的進步是從蘇貞昌昔日擔任縣長時才開始，新北市在蘇卸任後已停頓多年，疾呼民眾支持蘇貞昌，再度帶領新北市往前衝。

蘇貞昌受訪時，質疑國民黨候選人侯友宜的新莊購地案，他表示，「很驚訝一輩子當警察領薪水的人，怎麼這麼有錢？」除了文大宿舍大群館收租超過三億元，現在又被發現以又昱公司名義買了外界不知道的新莊區土地，外界一定很羨慕侯友宜這麼會經營、這麼有錢，侯友宜應該接受檢驗，不要隱瞞還有多少財產。

蘇貞昌並批評說，徐自強案的義務律師團兩位律師十日投書媒體，質疑當時擔任「偵查總指揮」的侯友宜避重就輕，以「沒看過徐自強」閃躲刑求的爭議，但同案其他被告就是一再被警察灌水、夾手指等慘無人道的刑求，基層員警也在法院當庭證供總指揮就是侯友宜，這是社會矚目的大案，侯友宜要講清楚，問東答西逃不了因果報應跟檢驗。