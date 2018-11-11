中國介入我選舉 總統直選後沒停過

2018-11-11

國安人士透露 22年操演已進化成完整「產業鏈」

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國雖多次稱「不介入台灣選舉」，實則從一九九六年台灣總統直選以來，干預不曾間斷。國安人士分析，在二十二年操演下，中國操作模式越來越精緻，已「進化」成完整的「產業鏈」，形成綿密的網絡，中國官方指令一出，透過兩岸各種群體分工、層層金流交易、假消息散佈等方式，最終目的是扶植中方指定的候選人，進而掌控台灣。

他指出，加入此「產業鏈」的群體，涵蓋中國各地台辦人員六十萬人、正規網軍三十萬人、「五毛黨」二百萬人，還有中媒、自媒體等，對岸投入的人力與資源龐大而驚人。而台灣的「在地協力者」，包括台商、媒體、名嘴、網紅、學者、政客、外省黑幫、促統團體等，人數也不容小覷。

產官學都滲透 外省黑幫淪打手

知情人士認為，中國影響台灣選舉方式少說十幾種，包括用資金影響台灣賭盤、邀訪村里長、宗教團體、樁腳、漁會、農會赴中旅行、原住民贈禮等。「太陽花」學運後，對岸也開始對新媒體統戰，今年選前還招待台灣網媒，參訪北京、天津、上海等地十六天，安排看軍事演練，「畢竟中國網軍的假消息，要有轉傳的台媒，效果才會加乘」。

至於外省黑幫、統派團體也在「產業鏈」扮演擾亂政局、破壞治安的角色。據情治機關掌握，隸屬中國國台辦旗下的「福建廈門對台辦」，是目前中共掌控台灣兩大黑幫的前哨基地；隱身其中的「外聯辦事處」，則負責實際操控台灣黑幫的執行和經援單位。

國安人士解釋，半島電視台的記者曾以臥底方式，報導中國透過特定台商捐款，將資金流入統派團體。事實上，台商長期以來，扮演重要的金流管道，國台辦與各地台辦每逢選舉都會要求台商捐款給指定候選人，至於台商是被迫做「不樂之捐」，抑或幫國台辦「代轉」，無從查證。這也是政府落實執行「洗錢防制法」，要求台商對匯款及收款，須備妥詳細的交易憑證，卻被部分人士解讀為嚴審台商金流、避免金流流進藍營選舉金庫，「這是境外勢力作賊心虛」。

黨政人士分析，雖然國台辦多次澄清「不介入台灣選舉」，但其實國台辦主任劉結一早在五月會見各地台商會長和代表時曾公開要求台商，九合一選舉時「立場堅定、態度鮮明」。