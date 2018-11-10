正副議長須記名投票 大法官:合憲

2018-11-10

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院前年三讀修正「地方制度法」，地方議會正副議長改為記名投票，俗稱「李全教條款」，雲林縣議會國民黨團總召李明哲質疑違反憲法保障的秘密投票權，請議會向大法官聲請釋憲，大法官九日做出第七六九號解釋，直指憲法規範的投票不包含縣市正副議長選舉，正副議長記名投票合憲。

大法官指出，「地方制度法」第四十四條與第四十六條前年修訂正副議長選舉與罷免應採記名，屬於立法政策的選擇，立法者為了防堵正副議長選舉賄賂行為，由無記名改為記名方式，手段正當、目的合理，未逾越立法權的範圍。

大法官又表示，「憲法」第一二九條雖然規定「本憲法所規定之各種選舉…以普通、平等、直接及無記名投票方法行之」，但查遍憲法本文及增修條文，均無明定正副議長的選舉與罷免，換言之，正副議長的選罷非憲法所規範，當然就沒有違憲之虞，因而做出合憲解釋。

值得注意的是，現有高雄、桃園、新竹等十七個縣市議會的組織自治條例已改為記名投票，台北市雖未明文，但得依地制法辦理，而台東、金門、連江三議會仍維持無記名投票，與大法官解釋牴觸，勢必要趕快修正，否則今年九合一大選後就要面臨正副議長選舉，恐生爭議！

二○一四年的台南市議會，民進黨議員雖佔過半席次，但在議長選舉時嚴重跑票，國民黨籍的李全教當選，引發不小爭議。為了杜絕歷史重演，立法院二○一六年通過「地方制度法修正案」，將直轄市、縣、市議會正副議長及鄉、鎮、市代表會正副主席選舉，由無記名投票改採記名投票，俗稱「李全教條款」。