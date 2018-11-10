APEC張忠謀將會安倍 爭取入CPTPP

2018-11-10

〔編譯楊芙宜、記者吳佳穎／綜合報導〕《日經新聞》報導，台灣計畫正式尋求日本支持加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），希望安排代表蔡英文總統出席十一月亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會的台積電創辦人張忠謀和日本首相安倍晉三在場邊會面，以表明台灣希望加入ＣＰＴＰＰ的決心，並遊說安倍支持。

陳美伶受訪 表明政府決心

ＡＰＥＣ年會暨領袖峰會下週在巴布亞紐幾內亞登場，張忠謀與ＡＰＥＣ各國領袖的場中互動及雙邊會談安排，成外界關注焦點。國發會主委陳美伶接受日經訪問透露：「我們非常可能會安排張忠謀與日本首相在這次ＡＰＥＣ期間會面，我們真的很希望能利用每個機會，表達台灣加入ＣＰＴＰＰ的決心。」

對此，陳美伶昨說明，目前兩人會面尚未定案， 雙方仍在努力，「我們會積極安排與安倍首相會晤。」她表示，ＡＰＥＣ是目前台灣在國際經貿組織中最好的平台，台灣要利用所有機會跟成員國接觸，如果有機會與ＣＰＴＰＰ成員國官員會面，將全力表達台灣加入ＣＰＴＰＰ的意願。

日經報導，這場會談如果兌現，將會是台灣高知名度領袖首次向日本政府領袖提出要求希望成為ＣＰＴＰＰ一員；台灣對加入這項協定一直都充滿期望，過去也多次發聲表達加入的意願。

川普退出TPP 又想重新加入

ＴＰＰ原由十二國組成，川普總統去年初宣布美國退出ＴＰＰ後，日本就主導其餘十一國重新達成協議，改稱「跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）」；該協定將於十二月卅日正式生效、啟動首輪關稅調降，隨後討論邀請參與第二輪談判國家。泰國、英國、南韓都已表達意願，川普也考慮重新加入。

報導指出，中國是台灣成為ＣＰＴＰＰ一員的最大阻礙，北京阻擋台灣和其他國家交往、威脅武力統一，並譴責任何支持台灣的國家；陳美伶也不諱言，中國會用各種手段施壓台灣和迫使國際社會孤立台灣。

報導表示，在ＣＰＴＰＰ年底生效前，台灣正式要求加入，凸顯蔡政府持續努力避免台灣在國際上被邊緣化；不過，台灣此舉卻讓日本陷於尷尬處境：安倍政府雖曾表達歡迎之意，一些官員擔憂台灣參與可能使日本和中國的關係緊張，而日中關係經過多年冰凍後最近才開始改善。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，中國雖不是成員，但經濟影響力巨大，可能會施壓目前ＣＰＴＰＰ成員國投票反對台灣申請，「日本可能不會想破壞和中國的關係」。