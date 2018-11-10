布袋戲造勢 韓國瑜：高雄經濟要大幹一場

2018-11-10

〔記者洪定宏、黃旭磊／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚在林園區舉辦造勢晚會，安排知名的黃俊雄布袋戲演出「雲州大儒俠」；韓國瑜手持布袋戲偶孫悟空，聲稱高雄的經濟要像「孫悟空大鬧天宮」大幹一場。但記者追問拚經濟的內容，他卻說要等公辦政見會再說明。

要像「孫悟空大鬧天宮」往前衝

這場晚會在現場排了三千張塑膠椅，旁邊另有電視台的政論節目錄影，排了五百張塑膠椅，但晚間七點開演時，三千五百個座位已坐滿，有人還因被站在前方的人擋到視線，差點引爆衝突。

黃俊雄演出時，盛讚高雄人有感情、義氣，並以「金光閃閃、瑞氣千條」，介紹持孫悟空戲偶的韓國瑜出場。

韓國瑜細數史艷文、哈買兩齒、秘雕等耳熟能詳的布袋戲人物，強調黃俊雄布袋戲是台灣重要文創，希望對文創有興趣的年輕人，能在高雄發光發熱。

韓國瑜昨天下午在林園掃街拜票也強調，高雄經濟不能再像一灘死水，中低階層民眾過得太辛苦了，所以要像「孫悟空大鬧天宮」大幹一場，代表高雄在經濟領域要勇敢站起來、往前衝、脫胎換骨。

韓國瑜頻遭對手質疑對市政瞭解程度不深，昨天他被媒體追問「若陳其邁在辯論會問市政細節，你答得出來嗎？」匆忙間，韓國瑜回答說，「我用狗爬式或自由式都會回答。」

至於對手陳其邁帶進國巨投資，韓國瑜則說，陳其邁委員幫高雄招商，幫他喝采，未來換我當，會更大力招商引資。

韓國瑜也指出，他的小額捐款帳戶已關閉，等會計師審核後會對外說明，預期將結餘很多，會捐給高雄青年子弟當創業基金，以及偏鄉弱勢學生的營養午餐費用。