下戰帖》陳其邁邀韓國瑜自己開車 看誰能到達那瑪夏

2018-11-10

〔記者黃佳琳、蔡清華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長候選人今天將舉辦政見發表會，民進黨高雄市長候選人陳其邁昨向國民黨市長候選人韓國瑜下戰帖，陳其邁說，要比賽誰最認識高雄的方法，就是兩人都別找司機，看誰能自己從林園開車到那瑪夏。

韓陣營：找路用導航就可以

韓國瑜陣營回應，先前已曾討論過類似議題，韓國瑜來高雄不是要選郵差或快遞，不懂對手老是拋這種幼稚說法來比誰認識高雄？一再強調要推ＡＩ的候選人，難道不知找路用導航就可以了！真是無聊！

陳其邁昨指出，他希望韓國瑜多瞭解高雄，譬如說，韓連美濃的特產是什麼都不很清楚，也不清楚旗津人反對開賭場，不清楚愛河過去怎麼整治，韓的政見很多是道聽塗說。

陳其邁認為，韓對高雄不熟，就像到廟口叫賣的郎中，把東西擺出來就隨口亂賣，但品質沒有保證，沒有真材實料，連產品標示都不實。

陳痛批中國網軍洗版霸凌

對於競選過程遭大量網軍的攻擊，陳其邁昨參加民進黨高雄市議員候選人許乃文的草衙漁會後援會成立典禮時強調，不管是境外或國民黨的網軍，操作越來越靈活，手法越來越新，他擔心會影響台灣選舉的公正性。

陳其邁說，他的粉絲專頁來留言的常常有簡體字，當然最大可能是中國網軍的攻擊；不管是文化人、或是支持他的政治人物，很多人會被洗版攻擊，這些攻擊造成他的支持者在臉書上或意見表達時遭壓抑，產生網路霸凌的後遺症。

陳其邁呼籲選民要理性清楚，有智慧地做出判斷。他說，這些網軍有時變本加厲，像「李榮貴」是海外帳號，有可能是國內轉外銷，甚至是中國的網軍，這種攻擊散播不實訊息，已違反選罷法。