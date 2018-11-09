焦點評論》蔡「三不」回擊馬統一

2018-11-09

記者鄒景雯／特稿

派里級巡防艦成軍典禮昨天在高雄海軍左營基地舉行，這兩艘派里艦由於配備了美軍現役的聲納系統，對於提升我們的反潛作戰能力，改善台海軍力平衡有幫助。專程南下主持的蔡總統，原本的講話內容主要是針對中國的各式威脅而言，不料典禮前夕，竟然發生馬前總統拋出「不排斥統一」的驚人之論，儼然就像是背後放箭的窩裡反，惹得蔡英文決定把矛頭也對向馬英九。

生氣的蔡總統於是在昨天臨時修改致詞稿。由於馬英九這次被標榜的是「新三不」（不排斥統一、不支持台獨、不使用武力），用以對照其在總統八年任內一貫主張的「三不」（不統、不獨、不武），因此她特別也提出「三不」來逐一回擊，也就是：不要忘記守護台灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平、不要忘記來自境外的威脅；表面上看似是對國軍的期許，實際上更是講給她的前任聽的。

蔡總統昨天也再次強調：保護國家主權領土、守護人民安全自由，「一步都不會退讓」。事實上，即使在這段選舉期間，北京在檯面下照樣不斷的出招施壓，意圖強力迫使蔡總統「鬆口」，做為兩岸關係的通關密語。

至於對岸具體的霸凌項目，已經透過管道間接傳到台北，但是對岸並不打算在二十四日投票前公開引爆，以免引起台灣人民的憤怒，影響國民黨的選情，手法可謂愈來愈細緻。承受壓力的小英說一步不讓，其來有自。

在如此複雜的背景下，馬英九在這個時候把「不統」翻轉為「不排斥統」，信口開河的可能性很低；尤其是從二○○八年開始，他已經朝著北京跪了八年，即使二○一五年如願「馬習會」，握到了習近平的手，還是不敢當面公開表述「中華民國」，簡直就是跪到了膝蓋烏青，當時連吳敦義都徒呼負負。那麼現在不再負擔公職，總該平身了吧？結果非但不然，他更進一步祭出不排斥統，豈不就是被統？這般五體投地、趴在土上，其中若沒有計算，何須如此自賤？合理的懷疑，這是不是共促九二共識、一中原則的自動內應？

台灣是國際關注的戰略要地，馬英九的行為，幾個主要國家多少已經扭開探照燈在詳加觀察，國民黨本身多數同樣持著保留態度。這位演過頭的馬維拉，中國應該不會笨到不知他的反作用吧！