雙艦入列 我反潛戰力大躍升

2018-11-09

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕根據海軍資訊，昨天成軍的派里級巡防艦「銘傳號」、「逢甲號」採用標準一型防空飛彈、魚叉反艦飛彈，藉由艦艏一具MK-13單臂飛彈發射器發射。派里級配備美軍現役的SQR-19拖曳式聲納，反潛能力優於國造的成功級巡防艦，也使海軍反潛能量有效獲得提升。

海軍二○一六年五月派官兵到美國執行派里級巡防艦「銘傳號」、「逢甲號」接艦任務，陸續完成各階段工程與測試，通過美方訓練與驗收後，去年三月自美國啟航，去年五月抵台進行裝備整合測試與人員後續訓練。這二艦加入海軍作戰序列後，將隸屬於駐守澎湖馬公的一四六艦隊。

派里級巡防艦為美國一九七○年代研製的四千噸級巡防艦，美國海軍曾擁有五十一艘同級艦，但已全數退役。美國也授權我國、澳洲、西班牙等國自製同級艦，我國一九九○年代陸續成軍的國造成功級巡防艦，就是自派里級巡防艦基礎修改。

我自製成功艦 反水面艦火力優

我國成功艦除配備MK-13發射器，用於發射標一飛彈，另裝設傾斜式飛彈發射箱，配備雄風二型、雄風三型反艦飛彈，反水面艦火力略優於派里級。

總統蔡英文昨在高雄左營海軍基地主持派里級巡防艦「銘傳號」、「逢甲號」成軍典禮，並授旗、授印與授予船艦模型給二艦官兵代表，國軍禮砲連也發射廿一發禮砲致意。

蔡總統稱讚，派里級巡防艦接艦至今二年六個月，海軍克服了種種挑戰及複雜工程，達成全作戰能力的目標；不畏困難、不怕挑戰，就是我國新海軍。