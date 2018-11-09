派里艦成軍 蔡籲國軍落實「三不」

2018-11-09

強調中共對台「三戰」日益顯著 提醒不要忘記境外的威脅

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕我國受中國假訊息影響甚鉅，總統蔡英文昨在左營海軍基地主持派里級巡防艦成軍典禮時指出，我國面臨和過去截然不同的安全挑戰，來自境外的非傳統威脅，「特別是中共對台的三戰日益顯著」，都是國安重大挑戰。她期望國軍落實「三不」：不忘記守護台灣使命、不放棄追求區域穩定和平、不忘記來自境外的威脅。

這也是蔡英文在國慶演說提及我國遭假訊息危害之後，再度提出類似論述，同時首度談到中國對台「三戰」。蔡未詳述「三戰」內容，但根據國防部政戰局資訊，「三戰」指輿論戰、心理戰、法律戰。

蔡英文昨在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等人陪同下，主持成軍典禮。美國在台協會高雄分處處長歐雨修也出席活動。

蔡英文表示，世界局勢正快速改變，在這個新時代，我國面對跟過去截然不同的安全挑戰，對岸在區域周邊的軍事行動，不僅試圖削弱台灣的主權，更將破壞區域的和平穩定。

總統表示，除傳統上的軍事威脅，來自於境外的非傳統威脅，「特別是中共對台的三戰日益顯著」，中國透過新科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣社會，持續的網路攻擊，不斷打擊我方政府和產業，都是國家安全的重大挑戰。她說，面對新的變局，壯大台灣、強化自己實力，永遠是我國立足世界、保護國家安全不變的道理。

捍衛台灣 一步都不會退讓

蔡英文表示，保護國家主權領土、守護人民安全自由，是政府、國軍神聖責任，我國將透過一次次具體行動，展現捍衛國家安全決心。她也有「三不」期許國軍：不要忘記守護台灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平，以及不要忘記來自境外的威脅。

總統強調，她再次來到左營基地，不只表達對國軍強化軍備的高度重視，更透過成軍典禮再次向世界、國際社會，傳達來自台灣人民清楚而堅定的訊息，就是捍衛中華民國台灣、守護自由民主生活方式，一步都不會退讓。