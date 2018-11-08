莫健：美對台政策 不受期中選舉影響

2018-11-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕美國在台協會主席莫健昨天參訪清華大學，以美台關係為題演講，莫健肯定台灣在印太戰略的角色，認為自由公平的精神是台灣的優勢。談到美國期中選舉時，他表示，美國兩黨都對中國逐漸升高的威脅有所體認，對台既定政策方針應不會受到期中選舉的結果影響。

「要以台灣為傲 才能成為台灣的驕傲」

莫健與師生座談時回答未來想擔任外交官的學生提問時說：「首先你要以台灣為傲，方能成為台灣的驕傲。」讓人感受到莫健的風趣與國際視野。

自稱「愛台灣」的莫健，坦率的語言對談，還與學生和校長賀陳弘玩自拍，讓學生直呼好親民，莫健說，他的外交生涯長達卅六年，如今回想起來，外交工作是他最想投入的工作，更認為這是份重要且對國家有貢獻的工作。

清大人社院大一生莊宇欽問他，如果未來想擔任外交官應做什麼準備？莫健說，首先要以台灣為傲，才能把自己最好的一面奉獻給台灣。他也給學生建議，就是努力學習、對所有人坦率真誠、享受人生。他也巧妙回答師生、校友的提問，包括台美關係、美中關係、台印關係、印太策略夥伴、貿易爭端和美國期中選舉等議題。

莫健說，新竹是台灣最重要的科技重鎮，清大是培養人才的大學，清大的學生即代表台灣科技的未來，更說：「如果不是你們來創造美台科技關係的未來，還能有誰？」