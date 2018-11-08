焦點評論》國民黨同意馬英九？

2018-11-08

記者鄒景雯／特稿

美國期中選舉昨日揭曉，果如事前的民調預測，共和黨保住參院，眾院則由民主黨取得多數，構成對川普政府今後兩年施政更大的牽制；不過，再怎麼制衡，華府幾無異議：共和與民主兩黨在對中採取強硬政策的路線上，是少見的高度一致，選舉的結束，反而是美國國內情勢的塵埃落定，北京肯定會大失所望，針對川普的要求，北京如果再顧左右而言他，肯定要等著挨最後的鞭子。

美國政治所示範的是，雙方投入史上最高的競選經費，政黨競爭的空前激烈，但是他們對於何謂美國國家利益的基本認定與計算方式，即美國必須強大，進而視中國為「戰略對手」的戰略判斷，則是團結的一國。儘管這次的境外假消息比二○一六年總統大選更加猖獗，網路攻擊不斷匯入企圖削弱共和黨的支持度，然民主黨在未來也並不打算在對外政策上掣肘川普，對中國有所鬆動。

這個趨勢，當然是拜習近平政權高調崛起所促成。同樣在這個月也將舉行期中選舉的台灣，有著比美國更加近在咫尺的大敵，美中之間只是爭霸，台灣面對中國則是存亡威脅，但是台灣的兩大主要政黨：民進黨與國民黨，對於兩岸關係的定位與內涵，又有多少交集？異常受到幾百萬外來留言吹捧的藍營候選人，幾個能辨明敵我，有所為，有所不為？說到底，這像是一個國家嗎？

甚至，原本是局外人的前總統馬英九不甘寂寞，昨天突兀地召開所謂「馬習會」三週年研討會，將其任內宣示的「不統、不獨、不武」，明確揭露為：「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」，從而質疑蔡英文政府對兩岸局面「束手無策」，其作為不僅是圖窮匕見，在這個時間點作此表態，恐怕更是向暌違三秋的習大大公然獻媚？此等行徑，是歷任台灣總統，不論任上或卸任後，前所未見，大膽至極。

在美中貿易大戰的當頭，美國司法部最近以經濟間諜罪，把台灣的聯華電子、中國的福建晉華積體電路兩家公司一併起訴，包括最高十五年徒刑，以及二百億美元的罰款。川普政府下此重手，對於台灣的所有相關廠商來說，無疑是：與中國合作危害美國利益，將遭受致命性制裁的最嚴厲示警。事實上，擴及到政治、軍事各領域，何嘗不是如此？別忘了，這種戰略清晰，在美國沒有黨派之分，是明著幹的。台灣做為一個小國，需要冒美國的大不韙，把自己賠上，自甘去與狼同溫共舞，這背後的圖謀何其恐怖？

馬英九若想充當政治版的聯電，就讓他去，問題是，國人在投票前有必要了解，國民黨現在的主事者與國民黨全體候選人，有多少人認同馬英九的主張？這「新三不」是不是當今國民黨的路線？國民黨人必須一一交代清楚。