台灣電競隊大勝 未報中國賽區判失格

2018-11-08

贏了比賽才說報錯區 隊員、網友群情激憤 質疑政治介入

〔記者楊綿傑、呂伊萱／台北報導〕電競賽也遭中國政治干擾？台灣「Sad Story」電競戰隊日前參加英特爾極限高手盃大賽（IEM）舉行的二○一九Katowice ESEA亞洲賽區資格賽，以懸殊比數十六比一完勝日本隊，但竟被主辦方以「報錯賽區」、未報名「中國賽區」為由判定失格。外交部昨表示，已向主辦單位表達高度關切及嚴正立場，全力維護選手參賽權利。

前兩年都報名「東南亞賽區」

Sad Story團隊成員受訪時質疑，賽事的報名表分類上並沒有台灣的選項，台灣隊伍過去兩年都是以「東南亞賽區」名義出賽，東南亞相關賽事也會邀請台灣隊去參加；這次是按過去慣例辦理報名，且是在進入比賽並取得勝利後，主辦單位才以「區域錯誤」判定落敗，對這種結果很失望，也無法理解主辦單位自己報名網站的瑕疵，為何由選手承受。

台灣選手CrazyFace（張聖崙）前天在臉書表示，很久以前也曾以為要報名中國賽區，但因沒有中國護照無法報名，於是兩年多來都是以「東亞或東南亞」賽區參賽，「我們的護照是綠色的Taiwan，不是紅色的China。」

主辦單位ESL則在網路討論中回文，指稱隊伍賽區劃分是根據聯合國模式，因此台灣應該報名「中國賽區」，參賽隊伍在報名前如有疑義，應聯繫ESL確認應參與哪個賽區。對於網路質疑有政治因素，ESL則表示，並不打算討論國際政治的問題。

外交部︰已向主辦單位表達關切

中華民國電子競技運動協會（CTESA）受訪時表示，這是屬於商業型賽事，對於Sad Story在中國失格的憾事，只能表達遺憾。

外交部說，主辦單位Turtle Entertainment公司總部設於德國科隆，外交部已於第一時間指示我駐法蘭克福辦事處，立即接洽主辦單位了解相關情形，表達政府高度關切及嚴正立場，全力維護我國選手應有的參賽權利。