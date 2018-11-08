徐定禎陣營 檢舉徐耀昌團隊涉賄

2018-11-08

控南庄農會總幹事 利用農事小組會議拉票 每人發逾五百元禮品

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎競選總部接獲爆料，指擔任國民黨縣長候選人徐耀昌南庄競選總部總幹事的南庄鄉農會總幹事陳乾安，利用農會的農事小組會議，穿著徐耀昌競選團隊背心，公開替徐耀昌拉票，疾呼「我拜託大家，再給徐耀昌一次機會」。會後每人發放白米二包、洗潔精二瓶，價值超過五百元，徐定禎團隊認為涉嫌賄選，昨天檢具相關證據，到苗栗地檢署檢舉。

徐耀昌團隊︰各農會每年都送

徐耀昌競選總部發言人李乙廷則表示，農會是社團法人、非公部門，沒有行政中立的問題；這個場合是南庄鄉農會的小組會議，每年舉辦一次，會後發放禮品，各鄉鎮市農會都有，禮品價值視各農會盈餘狀況不同，往例都在十一月份辦理，與選舉何關？

李乙廷回批徐定禎陣營是抹黑、造搖，不排除提告。陳乾安則表示，若接獲檢方傳訊，他會清楚向檢察官說明，暫不回應。

徐定禎競選辦公室主任徐賢德昨召開記者會。他表示，爆料民眾提供南庄鄉農會於十一月五日上午十點卅分到十一點，在南庄鄉東河村部落文化健康站舉辦的農事小組會議照片及錄音，指陳乾安穿著徐耀昌競選團隊背心，公開替徐耀昌拉票，會後每人發放白米二包、洗潔精二瓶。

徐賢德說，照片顯示，陳乾安在會中穿著徐耀昌競選團隊的背心，另有鄉農會發放給與會人員的白米、洗潔精等禮品的照片。而錄音內容中，陳乾安當場說「我拜託大家，再給徐耀昌一次機會，這個老實人讓他再連任」。

徐賢德指出，陳乾安此舉等同為特定候選人公然拉票，已違反行政中立，且會議結束後，鄉農會直接發放每人二包白米及二瓶洗潔精，價值超過五百元，已構成賄選要件。徐賢德會後到苗栗地檢署具名檢舉。苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宗豪表示，會依法偵辦，目前已受理一百多件賄選相關有效檢舉案件，陸續調查偵辦中。