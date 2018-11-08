今起請假參戰 柯︰會再回來

2018-11-08

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨結束任期內的最後一天上班日，自信表示「放心好了，（十一月）二十五號我會再回來上班」，下午便趕往內湖區參與請假參選後的第一場公開造勢活動，還找來歌手謝和弦獻唱專屬競選歌曲。柯文哲致詞也強調，明天起是法定（公務人員任用法）的強制休假，所以他也是努力到最後一天。

柯營幕僚昨天開直播訪問柯文哲，柯總結過去四年的執政心得稱，「一開始沒有經驗，沒有團隊，也不熟悉政治運作，後來就且戰且走，邊打邊學，一開始跌跌撞撞，從世大運開始就穩定了」。

柯文哲陣營預定巡迴台北市的「行動競選總部PA PA GO」記者會，首站昨天下午於西湖捷運站旁停車場召開，除多位在地里長相挺，親民黨議員黃珊珊、時代力量港湖區議員候選人蕭新晟，柯文哲競選總幹事小野、主任黃建興等人也到場。

歌手謝和弦也穿上柯文哲陣營競選背心，獻唱自發性替柯文哲創作的歌曲《台灣的未來》，歌詞強調台北的未來，就交給台北市長柯文哲。

柯文哲致詞表示，昨天是他最後一天上班，今天起就要請假，正式開始選舉，但他還是一樣上午七時半就到辦公室開會。柯強調，上班的最後一天，還是該怎麼做就怎麼做，把它做好，不希望選舉延誤到台北市政。